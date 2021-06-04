В Омской области возбудили дело после нападения на съемочную группу НТВ

ОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Следственные органы Омской области возбудили уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов после нападения в конце мая на съемочную группу НТВ, которая снимала сюжет о депутате Покровского сельского поселения Алексее Анищенко и его супруге, подозреваемых в изготовлении детской порнографии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области.

Ранее телеканал НТВ сообщил на своем сайте о нападении на съемочную группу, приехавшую в Покровское поселение для съемки сюжета о депутате. На опубликованном ролике неизвестные угрожают журналистам расправой, с силой толкают оператора на землю и гонятся за съемочной группой.

"Следственными органами СК РФ по Омской области по результатам проверки, поведенной по сообщению из СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов")", - сообщила пресс-служба.

По версии следствия, 28 мая около 19:00 (16:00 мск) в селе Покровка ранее судимый 32-летний мужчина умышленно с целью воспрепятствования видеосъемки ударил оператора съемочной группы. Пострадавший от удара упал, находившаяся у него в руках видеокамера была повреждена.