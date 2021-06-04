Адвокаты арестованного в Сочи бизнесмена Богданова обратились в МВД и Генпрокуратуру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Адвокаты арестованного генерального директора санатория "Знание" в Сочи Дмитрия Богданова подали через платформу "ЗаБизнес.рф" обращение в центральный аппарат МВД и Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть целесообразность применения в отношении бизнесмена меры пресечения в виде ареста. Об этом заявила в пятницу ТАСС гендиректор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ" Элина Сидоренко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Центральный районный суд Сочи ранее арестовал генерального директора санатория "Знание" Дмитрия Богданова на один месяц и 28 суток, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщил ТАСС адвокат арестованного Дмитрий Чечерин, защита обжалует решение суда об аресте, подана апелляция.

"На платформу буквально сегодня поступили два обращения от адвокатов предпринимателя. Первое адресовано в адрес центрального аппарата МВД, а второе - Генеральной прокуратуре. Предлагается рассмотреть целесообразность применения меры в виде заключения под стражу, а также корректность квалификации действий предпринимателя по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса РФ. Поскольку речь в статье идет о причинении тяжких последствий, на сегодняшний день правоохранительным органам крайне важно доказать факт наличия этих тяжких последствий с учетом того, что это оценочной понятие", - сказала Сидоренко.

Она рассчитывает, что в ближайшее время поступит официальный ответ ведомств. "Согласно регламенту платформы "ЗаБизнес.рф", МВД дает ответ в течение 30 дней, а Генеральная прокуратура - в течение 15 дней, если в письменной форме они не уведомят нас о необходимости продления сроков", - добавила она.

Электронный ресурс "Забизнес.рф" запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели могут обратиться в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент РФ Владимир Путин.

В новость внесена правка (14:01 мск) - передается с уточнением статьи в цитате.