На Кубани трехлетний ребенок выстрелил себе в голову

КРАСНОДАР, 4 июня. /ТАСС/. Трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности в отношении знакомого его родителей, который принес пистолет в гости, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по городу Армавиру СК РФ по краю в отношении 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности 3-летнему сыну знакомых (ч. 1 ст. 118 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вечером 3 июня мужчина пришел в гости к знакомым и принес с собой травматический пистолет "Оса", который оставил в сумке в одной из комнат.

По версии следствия, когда хозяева с гостем находились на кухне, трехлетний мальчик прошел в комнату и достал из оставленной там сумки оружие. В результате ребенок произвел выстрелил себе в голову. После произошедшего ребенок с тяжелой травмой головы был доставлен родителями в больницу.

"В настоящее время пострадавший переведен в одно из лечебных учреждений краевой столицы, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, состояние мальчика оценивается как тяжелое", - отметили в пресс-службе, добавив, что, согласно полученным данным, травматический пистолет был официально зарегистрирован.

Также в пресс-службе отметили, что сейчас следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая. В рамках следствия также будет дана оценка действиям подозреваемого в части небрежного хранения им оружия.