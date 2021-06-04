В барбершопе на юго-востоке Москвы неизвестный ранил ножом мужчину и скрылся

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции ищут подозреваемого, ранившего ножом мужчину в барбершопе на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня днем на Цимлянской улице неизвестный ранил ножом мужчину, после чего скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел в одном из барбершопов. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также устанавливается местонахождение подозреваемого. Пострадавшего госпитализировали.