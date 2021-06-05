Не менее семи человек оказались под завалами при обрушении в шахте на севере Мексики

МЕХИКО, 5 июня. /ТАСС/. Обрушение породы произошло в пятницу на шахте в районе Мускис в штате Коауила на севере Мексики. Согласно предварительным данным, под завалами оказались по меньшей мере семь человек, сообщила газета Milenio со ссылкой на главу регионального управления по чрезвычайным ситуациям Франсиско Авалоса.

Власти приступили к поисково-спасательным работам на месте происшествия. Основной причиной случившегося в настоящее время считается затопление шахты.

В Коауиле 19 февраля 2006 года на угольной шахте "Паста-де-Кончос" произошел взрыв, отрезавший путь на поверхность 65 горнякам. Спасательная операция не принесла результатов, и в конце февраля руководство компании, которой принадлежала шахта, объявило, что шансов выжить у оказавшихся в ловушке людей нет. Вскоре после этого было принято решение прекратить добычу угля на этом предприятии.