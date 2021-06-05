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На реке в Хабаровском крае перевернулась лодка с 18 туристами

Одна женщина погибла

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Надувная лодка с 18 туристами перевернулась на реке Катен в Хабаровском крае. Об этом сообщает в субботу прокуратура региона. В результате происшествия погибла женщина.

ЧП произошло при сплаве у поселка Солонцовый района имени Лазо. "В 8 км ниже по течению реки Катен произошло опрокидывание надувного судна "Рафт" с 18 туристами зарегистрированной группы. В результате опрокидывания погибла женщина, ее тело извлечено местными рыбаками из-под залома", - сообщает прокуратура.

Уточняется, что остальные туристы находятся в безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Прокуратура района проводит проверку исполнения законодательства при оказании туристических услуг, соблюдения требований безопасности при организации сплавов.

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