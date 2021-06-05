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На Симферопольском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля

В аварии погиб один человек и еще один пострадал

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один получил травмы в результате столкновения трех автомобилей на Симферопольском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В субботу днем на 30-м км Симферопольского шоссе произошло попутное столкновение трех легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины ДТП.

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Россия
В Подмосковье погибли два человека при столкновении трех машин
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