На Симферопольском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один получил травмы в результате столкновения трех автомобилей на Симферопольском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В субботу днем на 30-м км Симферопольского шоссе произошло попутное столкновение трех легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины ДТП.