В ХМАО автомобиль въехал в остановку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП в Нижневартовске, где автомобиль въехал в остановку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому атомному округу.

"Сегодня около 20:30 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в Нижневартовске в районе дома 9 по улице Заводская водитель автомобиля "Лада Приора" совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места. По неустановленным причинам транспортное средство выехало с проезжей части и наехало на остановочный комплекс "Школа 17", где в этот момент находились люди. В результате женщина погибла на месте происшествия, а мужчина доставлен с травмами различной степени тяжести в медучреждение", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции принимают меры к задержанию водителя, устроившего ДТП. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Установлено, что владелец автомобиля - местный житель 1972 года рождения.