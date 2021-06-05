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После ДТП с автобусом в Ярославле госпитализировали 10 человек

В УМВД России по Ярославской области уточнили, что автобус "Лиаз" наехал на столб

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Автобус "Лиаз" наехал на столб в Ярославле, в больницу были доставлены водитель и девять пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

"На Тутаевском шоссе в Ярославле автобус "Лиаз" под управлением мужчины 1967 года рождения совершил наезд на столб электроосвещения. По предварительной информации, в результате ДТП в больницу доставлены 9 пассажиров и водитель", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли медики и сотрудники ДПС ГИБДД. Проводится проверка.

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