Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует долю наследства Захарова

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Гражданская жена погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Ирина Стерхова подала в суд с требованием включить ее в перечень наследников имущества погибшего Сергея Захарова, отмечается в судебном заявлении Стерховой, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу суд установить факт моего нахождения на иждивении Захарова с 7 июня 2019 года по 6 июня 2020 года. Прошу включить меня в круг наследников на имущество Захарова, признать за мной право собственности на наследственное имущество, принадлежавшее ко дню смерти Захарову", - сказано в документе. Стерхова просит суд наложить запрет на действия нотариуса по выдаче свидетельства о праве на наследование имущества Захарова.

По словам юриста Александра Добровинского, представляющего интересы вдовы Захарова Маргариты, Стерхову не признали потерпевшей по делу Ефремова, но она не намерена отступать и готова судиться за деньги погибшего. "Ирина Стерхова пытается нажиться на смерти несчастного Сергея Захарова, она хочет оттяпать у несчастной матери Захарова часть наследства. Об этом мне стало известно от Маргариты Захаровой. Она обратилась к нам за советом и рекомендациями относительно этой ситуации. Мы, конечно, остаемся на связи с семьей Захаровых и всегда готовы оказать помощь. В данном случае у Стерховой практически нет шансов на успех. И крайне жаль, что Маргарите и ее семье снова приходится столкнуться с судебными тяжбами," - прокомментировал ситуацию юрист.

По делу о ДТП потерпевшими проходили старший брат погибшего, его законная супруга Маргарита и два сына от разных браков. Стерхова уверяла, что прожила с Захаровым более 22 лет в Москве. При этом он был официально женат, а семья проживала в Рязанской области. "Теперь же Стерховой удалось договориться со старшим сыном погибшего Виталия. Он ей пообещал, что признает ее в суде женой отца. Однако для признания наследницей требуется еще согласие других членов семьи. Маргарита, младший сын, и мать Сергея выступили против. поэтому Стерхова подала это заявление в суд", - добавил Добровинский.

Пресненский суд Москвы 8 сентября прошлого года приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.