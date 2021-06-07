СМИ: в Пакистане 18 человек пропали без вести после падения автобуса в реку

ИСЛАМАБАД, 7 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек числятся пропавшими без вести в результате падения в реку пассажирского микроавтобуса в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную службу спасения.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего микроавтобус сорвался с дорожного полотна и упал в реку.

На месте инцидента ведется поисково-спасательная операция. Сотрудникам службы спасения оказывают поддержку местные добровольцы.