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СМИ: в Пакистане 18 человек пропали без вести после падения автобуса в реку

Как сообщает агентство "Синьхуа", по предварительной версии, водитель не справился с управлением

ИСЛАМАБАД, 7 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек числятся пропавшими без вести в результате падения в реку пассажирского микроавтобуса в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную службу спасения.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего микроавтобус сорвался с дорожного полотна и упал в реку.

На месте инцидента ведется поисково-спасательная операция. Сотрудникам службы спасения оказывают поддержку местные добровольцы.

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