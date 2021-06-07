В Москве упавшие деревья повредили девять автомобилей, пострадал один человек

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Два дерева упали в центре Москвы, повредив девять автомобилей и травмировав человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе дома 11/5 по Рочдельской улице произошло падение двух деревьев, которые повредили девять автомобилей. Также травмирован человек", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, пострадавший находился в одном из автомобилей. Кроме того, деревья оборвали провода.

В понедельник столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе, граде и усилении ветра до 17 м/с.