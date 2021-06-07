Суд в Москве на полгода продлил Соболь запрет определенных действий

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в понедельник продлил на полгода меру пресечения в виде запрета определенных действий юристу ФБК (признан в РФ НКО-иностранным агентом) Любови Соболь по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о продлении срока меры пресечения в виде запрета определенных действий на шесть месяцев", - сказал он.

По словам адвоката, дело передано в Преображенский районный суд, где его рассмотрение начнется повторно с предварительного слушания. "Это решение было принято из-за того, что часть людей 23 января дошла до СИЗО "Матросская Тишина" и как бы преступление окончено в Преображенском районе", - заключил он.

Фигурантами дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции, помимо Соболь, стали Олег Навальный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, а также некоторые активисты ФБК.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с коронавирусом, которым было вынесено предписание оставаться дома.