В Волгограде подросток на электросамокате сбил женщину

ВОЛГОГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Подросток на электросамокате сбил на пешеходном переходе женщину в Волгограде, пострадавшая госпитализирована с травмой головы, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"По предварительной информации, 15-летний житель Волгограда на электросамокате совершил наезд на 42-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая с травмой головы доставлена в больницу", - сказали в пресс-службе.

Происшествие попало на камеры, ГУ МВД России по региону опубликовало момент происшествия на своем официальном сайте. Личность подростка установлена.