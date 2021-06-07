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В Волгограде подросток на электросамокате сбил женщину

Пострадавшую госпитализировали с травмой головы

ВОЛГОГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Подросток на электросамокате сбил на пешеходном переходе женщину в Волгограде, пострадавшая госпитализирована с травмой головы, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"По предварительной информации, 15-летний житель Волгограда на электросамокате совершил наезд на 42-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая с травмой головы доставлена в больницу", - сказали в пресс-службе.

Происшествие попало на камеры, ГУ МВД России по региону опубликовало момент происшествия на своем официальном сайте. Личность подростка установлена.

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РоссияВолгоградская область
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