СК обвинил замглавы комитета Госстройнадзора Ленобласти в получении взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение заместителю председателя комитета Госстройнадзора Ленинградской области Дмитрию Лобановскому в получении взятки, суд в Санкт-Петербурге избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд ходатайство [следствия] удовлетворил. Лобановскому запрещено находиться за пределами Петербурга и Ленинградской области, менять место жительства, посещать массовые мероприятия, приближаться ближе 50 м к правительству Ленобласти и комитету [Госстройнадзора], общаться со свидетелями, их родственниками, сотрудниками, использовать средства связи, получать и отправлять почтово-телеграфную корреспонденцию", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Лобановский признал вину в том, что в декабре 2020 года он получил 500 тыс. рублей от посредника за выдачу разрешения фирме "Пони" на ввод в эксплуатацию складского комплекса в муниципалитете в Ленинградской области. Сам он не возражал против такой меры пресечения.

СК проводит следственные действия с Лобановским уже второй раз в этом году. В апреле ему предъявили обвинение по статье о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Следователи считают, что из-за действий чиновника остановилось строительства ЖК "Тридевяткино царство" (Всеволожский район) и "Город детства" (Гатчинский район). Из-за этих действий, как полагают в СК, потребовалось выделять из бюджета 3 млрд рублей для достройки домов. Однако тогда Приморский районный суд Петербурга отказал следствию в заключении Лобановского под домашний арест и чиновника отпустили.