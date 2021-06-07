Альпинисты из Самары запросили помощь спасателей на высоте почти 5 тыс. м на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 7 июня. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись на помощь двум альпинистам на Эльбрус, по предварительной информации, один из них сорвался в расщелину на высоте почти 5 тыс. метров. Об этом в понедельник сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 17:00 в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила информация о том, что на горе Эльбрус (на высоте 4 900 метров) зарегистрированная группа из двух человек из Самары попросила о помощи. По предварительной информации, один из альпинистов сорвался в расщелину", - говорится в сообщении.

На поисково-спасательные работы выдвинулись семь спасателей и две единицы техники.