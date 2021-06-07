Экс-глава бюро медико-социальной экспертизы Дагестана получил 7,5 года строгого режима

МАХАЧКАЛА, 7 июня. /ТАСС/. Суд в Махачкале приговорил к 7,5 года колонии строгого режима экс-главу федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан" Минтруда России Магомеда Махачева, признав его виновным во взятке за оформление фиктивной инвалидности. Об этом в понедельник ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Ранее сообщалось, что с мая 2014 по декабрь 2015 года Махачев через посредника получил в качестве взятки денежные средства на общую сумму более 1,5 млн рублей за незаконные установление и продление инвалидности пятерым жителям Республики Дагестан. С обвиняемым, полностью признавшим свою вину, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

"Приговором Советского районного суда города Махачкалы от 07.06.2021 Махачев Магомед Абидович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ ("Получение взятки") [несколько эпизодов], <...> и ему назначено наказание в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно в виде семи лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 4,5 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

Махачев также лишен права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях на пять лет.