В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 4,7

ЗАГРЕБ, 8 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано во вторник в юго-восточной части Хорватии. Об этом сообщила сейсмологическая служба республики.

"Сегодня утром, 8 июня 2021 года, в 5:59 (6:59 мск - прим. ТАСС) работники Сейсмологической службы Республики Хорватия зафиксировали сильное землетрясение с эпицентром примерно в 13 км к юго-востоку от Шибеника. Магнитуда землетрясения составила 4,7", - говорится в сообщении. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

29 декабря прошлого года в 46 км к юго-востоку от Загреба произошло землетрясение магнитудой 6,3. Погибли семь человек. После этого в Хорватии фиксировалось продолжение сейсмоактивности, всего было зарегистрировано более 700 толчков магнитудой от 2,0 до 5,0.