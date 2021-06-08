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Число жертв столкновения двух поездов на юге Пакистана возросло до 62

Более 100 человек пострадали

ИСЛАМАБАД, 8 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 62 человека погибли, более 100 пострадали в результате произошедшего в понедельник столкновения двух пассажирских поездов на юге Пакистана. Об этом во вторник сообщил телеканал BOL News со ссылкой на министерство железнодорожного транспорта.

Авария произошла в районе города Готки в южной провинции Синд. Один из поездов сошел с рельсов, после чего в него врезался второй состав.

К настоящему моменту движение поездов по ветке, на которой произошло столкновение, возобновлено. Спасательная операция продолжается, в ней принимает участие армия Пакистана.

Ранее телеканал GeoTV сообщал о не менее 50 погибших.

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