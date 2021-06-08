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На трассе в Курганской области грузовик частично обрушил пешеходный мост

ДТП произошло на 254-м км дороги "Иртыш", сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд места происшествия

ТАСС, 8 июня. Самосвал зацепил поднятым кузовом и частично обрушил пешеходный мост на трассе "Иртыш" в Курганской области. Проезжую часть расчищают от обломков, организован объезд, говорится в сообщении УГИБДД УМВД России Курганской области.

"Во вторник в 11:15 (09:15 мск) на 254-м км дороги "Иртыш", по предварительной информации, водитель грузового автомобиля не опустил кузов, в результате чего произошел наезд на конструкцию надземного пешеходного перехода. Принимаются меры к освобождению проезжей части [от упавшей конструкции]. На данном участке дороги организован объезд места происшествия, которое регулируют сотрудники Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. По предварительной информации, за рулем грузовика был водитель 1964 года рождения. Он ехал со стороны Челябинска в сторону Кургана.

Пресс-служба ФКУ "Упрдор "Южный Урал" сообщила журналистам, что, по предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. Дорожные службы ликвидируют последствия аварии, на месте работают два крана.

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