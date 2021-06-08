Рейс Екатеринбург - Москва прервал вылет из-за проблем с двигателем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Red Wings, который должен был направиться из Екатеринбурга в Москву ночью 8 июня, прервал вылет из-за проблем с двигателем. Пассажиры рейса были отправлены резервным бортом, ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Рейс RWZ422 был задержан ночью 8 июня, пассажиров отправили в Москву резервным самолетом Red Wings с задержкой в три часа", - сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово (Екатеринбург), резервный самолет вылетел в Домодедово в 09:08 (7:08 мск).

Отмечается, что обстоятельства поломки двигателя выясняются.