В Германии задержали более 70 человек в рамках операции Европола

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Прокуратура во Франкфурте-на-Майне сообщила о задержании более 70 человек в рамках масштабной операции Европейского полицейского агентства по борьбе с криминальной деятельностью, связанной с шифрованием переписки.

"По всей Германии в понедельник были проведены обыски на более чем 150 объектах, задержаны свыше 70 человек. Основная часть [следственных] мероприятий прошла в Гессене", - говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства. Как отмечается, комплексу мер предшествовало расследование, которое вели прокуратура во Франкфурте-на-Майне и германское Ведомство по борьбе с интернет-преступностью. Дела подозреваемых будут переданы в местные правоохранительные органы.

Ранее во вторник Европол сообщил о том, что сотрудники правоохранительных органов США, Нидерландов, Швеции и 16 других стран при поддержке Европейского полицейского агентства провели масштабную операцию по борьбе с криминальной деятельностью, связанной с шифрованием переписки. Отмечается, что в 2019 году американское Федеральное бюро расследований разработало платформу, с помощью которой удалось отследить деятельность преступных организаций на основе исследования 27 млн сообщений.

В результате, как указывается в документе, в 16 странах были проведены обыски более чем по 700 адресам, задержаны более 800 подозреваемых, изъято почти 40 тонн наркотических веществ и 250 единиц огнестрельного оружия.