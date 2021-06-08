СК возбудил дело из-за падения трех человек с пятого этажа строящегося дома в Туле

ТУЛА, 8 июня. /ТАСС/. Три рабочих днем во вторник упали с пятого этажа дома, строящегося в поселке Левобережный города Тула, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ")", - говорится в распространенном релизе.

По данным следствия, днем 8 июня рабочие выпали с пятого этажа строящегося многоквартирного жилого дома на улице Аркадия Шипунова поселка Левобережный, с полученными повреждениями они госпитализированы. "Допрашиваются свидетели произошедшего, устанавливается статус работников и наличие у них трудовых отношений при выполнении работ, определяется круг лиц, ответственных за соблюдение требований техники безопасности", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что пострадавшие (мужчины 1965, 1971 и 1987 г. р.), по предварительной информации, являются гражданами России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Тульской области, все трое доставлены в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Ваныкина. "Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, госпитализированы в травматологическое и реанимационное отделения", - отметили в пресс-службе.