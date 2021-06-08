Лесной пожар в Томпонском районе Якутии приблизился к поселку с 6 тыс. жителей

ЯКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Лесной пожар приблизился к поселку Хандыга в Томпонском районе Якутии, где проживает около 6 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в ЕДДС района.

"Расстояние от пожара - около километра, объявлена мобилизация. Введен режим ЧС муниципального характера. В поселке задымленность", - рассказали в ЕДДС.

В пресс-службе МЧС уточнили, что объявлена мобилизация граждан для тушения лесного пожара. "В настоящее время на месте работают подразделения Авиалесоохраны, привлеченные силы местного населения. Из Якутска убыла группа пожарных и спасателей", - рассказали в пресс-службе.

Поселок находится в 450 км от Якутска.

По данным Авиалесоохраны, в Якутии отмечен свыше 30 лесных пожаров на площади более 9 тыс. га.