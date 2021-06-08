Из тела пилота упавшего в Донбассе Boeing извлекли 100 металлических фрагментов

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 8 июня. /ТАСС/. Голландские судмедэксперты извлекли более 100 металлических фрагментов из тела пилота Boeing, разбившегося на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщил во вторник на слушаниях в нидерландском судебном комплексе "Схипхол" по катастрофе рейса MH17 председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

"Во время вскрытия в теле пилота было обнаружено более 100 металлических элементов, - отметил он. - Один из элементов имел форму "бабочки". Все они были исследованы. Большая часть состоит из нелегированной стали". Однако при этом судья не стал делать выводы на основе данной информации, отметив, что для следователей это стало одним из подтверждений того, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса "Бук".

Пассажирский самолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.