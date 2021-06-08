Экс-главу "Открытой России" обвинили в участии в деятельности нежелательной организации

КРАСНОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Краснодарскому краю предъявило обвинение жителю Санкт-Петербурга в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, которая признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе управления во вторник.

Ранее экс-координатор "Открытки" Татьяна Усманова сообщила ТАСС, что бывшему директору "Открытой России" Андрею Пивоварову предъявили обвинение в руководстве нежелательной организацией. "В Краснодаре в рамках расследования уголовного дела жителю Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Как уточнил ТАСС источник, речь идет о бывшем руководителе общественной организации "Открытая Россия" Андрее Пивоварове.

По данным следствия, в августе 2020 года, мужчина, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. Ранее обвиняемый уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации. При попытке скрыться он был задержан правоохранителями.

Пивоваров был задержан 31 мая в Санкт-Петербурге при попытке вылета в Варшаву. Его этапировали рейсовым самолетом из Санкт-Петербурга в Краснодар для проведения следственных действий и избрания меры пресечения. На прошлой неделе "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.