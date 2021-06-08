Жителя Дагестана приговорили к семи годам колонии за финансирование терроризма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Дагестана Курбанмагомеда Меджидова к семи годам колонии общего режима за финансирование терроризма. Об этом во вторник сообщается на сайте СК России.

Суд установил, что мужчина, будучи сторонником международной террористической организации, в апреле-мае 2017 года сделал семь денежных переводов на счет банковской карты, которая использовалась членами террористической организации.

"Приговором Южного окружного военного суда Меджидову назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Финансирование терроризма").

В пресс-службе суда отметили, что мужчина осуществлял переводы членам запрещенной террористической организации "Джебхат ан-Нусра". В общей сложности Меджидов перевел им 43,5 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.