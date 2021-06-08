Адвокату Алешкину по делу Ефремова вынесено предупреждение

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Совет адвокатской палаты Санкт-Петербурга назначил предупреждение бывшему адвокату осужденного актера Михаила Ефремова Андрею Алешкину вместо лишения статуса.

"Вынесли предупреждение, [адвокатский] статус сохранил", - сказал ТАСС Алешкин.

25 марта квалификационная комиссия признала нарушения этики и закона об адвокатуре в действиях адвоката. В палате просили лишить адвоката статуса на два года. По данным источника ТАСС в адвокатских кругах, палата считает нарушением работу Алешкина в Москве, так как филиал его коллегии должен был быть зарегистрирован в столице. Кроме того, в соглашении с Алешкиным на защиту Ефремова в качестве оплаты указана сумма 10 рублей, что палата посчитала сомнительным. Также в жалобах Ефремова указывалось, что адвокат ввел его в заблуждение. Подписывавшая соглашение на защиту ресторатор Татьяна Беркович в своем заявлении в адвокатскую палату (документ имеется в распоряжении ТАСС) просила не наказывать адвоката, пояснив, что соглашение было подтверждено актером, адвокат работал по системе Pro bone (подразумевающей оказание профессиональной помощи на безвозмездной основе) и не получал гонорар, а указать сумму 10 рублей предложила она сама. Она также отрицала, что адвокат вводил ее в заблуждение, и заявляла, что считает жалобы беспочвенными.

Сам Алешкин сообщал ТАСС, что палата усмотрела нарушения и возбудила дисциплинарное производство уже после предоставления им соглашения с Ефремовым по его жалобе. По его мнению, таким образом палата вышла за пределы жалоб. Кроме того, двое других его доверителей обращались в апреле в адвокатскую палату с просьбой не наказывать Алешкина дисциплинарно, а наоборот поощрить.

Эффект Пашаева

Алешкин стал третьим адвокатом, участвовавшим в деле Ефремова, в отношении которого было возбуждено дисциплинарное производство. Другие два адвоката - Эльман Пашаев и Александр Добровинский - лишились в итоге статуса.

В конце прошлого года Ефремов подал две жалобы в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу и адвокатскую палату, в которых он обвинил Алешкина в самопиаре и нарушении договоренностей о "тишине в СМИ". Актер считает, что адвокат своими высказываниями наносил вред его репутации и действовал против его интересов, а не с целью его защиты. Также Ефремов написал в жалобе, что Алешкин после того, как без согласия актера его нанял Никита Джигурда, убедил его, что будет заниматься только вопросом помилования. При этом на участие в кассационной инстанции актер его не уполномочивал, а договор подписал, не читая. В этой связи Ефремов считает, что договор заключен обманным и путем, отзывает свою подпись под ним и просит считать его недействительным.

Как пояснил ТАСС Алешкин, все комментарии журналистам были согласованы с Ефремовым, а право на общение со СМИ было изначально закреплено в соглашении. Он отмечал, что в поданной на него жалобе не упоминаются конкретные публикации, в которых он нарушил договоренность.

Алешкин вступил в защиту Ефремова 21 сентября прошлого года. 18 октября по требованию жены Ефремова переговоры с потерпевшими были прекращены. По словам Алешкина, она заподозрила его в сговоре с представителем потерпевших Александром Добровинским. 16 ноября Ефремов снова подписал соглашение с Алешкиным и в декабре вновь расторг договор в связи с нарушением договоренностей об условиях общения с журналистами, а также "тишины в СМИ".