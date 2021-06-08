Верховный суд Коми приступит к рассмотрению дела экс-главы региона Гайзера 6 июля

СЫКТЫВКАР, 8 июня. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми 6 июля приступит к рассмотрению жалобы экс-главы региона Вячеслава Гайзера на приговор Сыктывкарского городского суда, признавшего его виновным по делу о превышении должностных полномочий в эпизоде с земельными участками. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"В суд поступила апелляционная жалоба Вячеслава Гайзера и его адвоката на приговор Сыктывкарского городского суда. Первое заседание назначено на 6 июля. Неизвестно, как долго продлится рассмотрение этого дела, Гайзер будет в нем участвовать по видео-конференц-связи", - сообщили ТАСС в суде.

Сыктывкарский городской суд 20 апреля признал Гайзера виновным в злоупотреблениях полномочиями по делу с земельными участками. От наказания он был освобожден из-за истечения срока давности уголовного преследования по данным статьям (ст. 33 "Организация преступления", ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий"). Сразу после приговора Гайзер заявил, что будет добиваться признания невиновности во всех инстанциях и по этому делу, и по основному, поскольку виновным себя не считает, а изобличающие показания свидетелей были даны следствию под давлением, в чем некоторые свидетели признались в суде.

10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей. Все многочисленные фигуранты дела были оправданы по ст. 210 УК РФ ("Создание или участие в организованном преступном сообществе") и признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 210, 290, 159, 174.1 УК РФ). 30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия.