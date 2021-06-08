Задержанных по подозрению в драке на Дубнинской улице в Москве отпустили из полиции

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Член "Ассоциации народного сопротивления" Сергей Нелидов, задержанный по подозрению в причастности к драке на Дубнинской улице в Москве, которая произошла из-за попытки сорвать подпольный концерт, отпущен из полиции. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь организации Никита Зайцев.

Ранее сообщалось, что массовая драка на Дубнинской улице в Москве произошла 5 июня из-за попытки одной из неформальных молодежных группировок сорвать подпольный рок-концерт в одном из полуподвальных помещений. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщали, что полиция задержала 19 участников конфликта.

"Его отпустили во вторник, продержав в отделении полиции двое суток. Завтра его вызывают в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, это отдел, выдающий лицензии на ношение оружия", - сказал он. По его словам, по уточненным данным, Нелидова подозревают по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Вину он категорически отрицает.

Такое источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что по подозрению в причастности к драке были задержаны члены антифашистского движения Тарас Бобров и Александр Артемьев. В настоящий момент их также отпустили из полиции.