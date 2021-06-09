Уровень воды в Енисее в районе Красноярска поднялся на 8 сантиметров

КРАСНОЯРСК, 9 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Енисей в Красноярске за сутки поднялся на 8,4 сантиметра и составил 454,5 сантиметра. Об этом в среду говорится в сообщении мэрии города.

В Красноярске из-за водосброса на ГЭС остаются подтопленными набережные, берега островов на Енисее, спортивная площадка, гаражи и придомовые территории в Октябрьском районе краевого центра, набережная реки Кача, два причала. Грунтовыми водами подтоплены подвал здания арбитражного суда, подземная парковка в одном из жилых комплексов.

"По состоянию на 07:00 (3:00 мск) 9 июня сброс Красноярской ГЭС составляет 6 930 кубометров в секунду, уровень воды в реке Енисей - 454,5 см. За последние сутки уровень воды в Енисее увеличился на 8,4 см", - говорится в сообщении.

Водосброс проводится для разгрузки водохранилища из-за аномального притока воды. До 11 июня он установлен в пределах до 7 тыс. кубометров в секунду.