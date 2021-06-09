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В Светлогорске на крыше дома произошел пожар

Площадь возгорания составила 800 кв. м

КАЛИНИНГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Пожар возник в ночь на среду на крыше 70-квартирного жилого дома в курортном городе Светлогорске в Калининградской области. Пострадавших нет, площадь возгорания составила 800 кв. м. Об этом сообщила в среду прокуратура области.

"Установлено, что в 03:32 (04:32 мск) в ЕДДС поступило сообщение о возгорании кровли дома. В 03:39 (04:39 мск) на место прибыли расчеты МЧС РФ. Площадь пожара кровли составила 800 кв. м. Жильцы дома эвакуированы. Пострадавших нет. Пожар локализован", - говорится в сообщении прокуратуры.

Администрацией Светлогорского городского округа для жильцов организован пункт временного размещения и питание. С ними работают психологи. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия, на месте находится Светлогорский межрайонный прокурор.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре области, в доме зарегистрировано 183 жильца. Сейчас пожарные продолжают проливку кровли. Здание отключено от газа и электроэнергии.

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