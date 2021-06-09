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Полиция Москвы начала проверку после сообщений о минировании вокзалов, метро и аэропортов

Эвакуация объектов не проводилась, взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружили

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции начали доследственную проверку после сообщения о минировании всех железнодорожных вокзалов, станций метро и аэропортов Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Днем 8 июня поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на всех ж/д вокзалах, станциях столичной подземки и аэропортах. Эвакуация не проводилась. В ходе проверки взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было", - сказал собеседник агентства. По данному факту начата доследственная проверка, добавил он.

Ранее в пресс-центре МВД России ТАСС сообщали, что за четыре месяца текущего года выявлены более 230 человек, оставивших ложные сообщения об угрозе взрыва.

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