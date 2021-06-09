В Забайкалье из-за паводка обрушился мост

ТАСС, 9 июня. В Забайкалье мост обрушился на автомобильной дороге из-за подъема воды в реке. В результате происшествия без автомобильного сообщения остались около 3 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

"В Красночикойском районе Забайкальского края из-за подъема воды в реке Большой Жиндокон обрушился мост на 76 км региональной дороги Малоархангельск-Урлук. Движение для автомобилей полностью ограничено. По данным МЧС России по Забайкальскому краю, без автомобильного сообщения сейчас находится около 3 тыс. жителей района, запаса топлива, продуктов и лекарств хватит на семь суток", - говорится в сообщении.

На место обрушения выехали представители подрядчика. Совместно с местными властями они примут решение по организации объезда для запуска движения автомобилей.

В среду пресс-служба краевого правительства сообщила, что всего в результате паводков подтопление объектов дорожно-транспортной инфраструктуры было зафиксировано на территории 11 муниципальных районов, пострадали 35 участков дорог регионального и межмуниципального значения. Комиссии министерства социальной защиты, производят оценку утраченного имущества. По предварительным данным ущерб нанесен 124 жилым помещениям, где живут 192 человека, пострадали предметы первой необходимости. Предполагают что, на выплаты пострадавшим в результате паводка потребуется 8,12 млн рублей.