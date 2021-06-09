Дело Гагиева рассмотрят в ростовском военном суде

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Верховный суд РФ направил в Южный окружной военный суд в Ростов-на-Дону для рассмотрения по существу дело обвиняемого в руководстве преступным сообществом и убийстве шести человек Аслана Гагиева. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Верховный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры об изменении подсудности дела Гагиева и направил его для рассмотрения по существу в Южный окружной военный суд", - сказала собеседница агентства.

В суде также уточнили, что срок содержания под стражей Гагиева продлен на три месяца, до 13 сентября. Генпрокуратура обосновала свое ходатайство наличием угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства.

Дело Гагиева

Гагиев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Создание и руководство преступным сообществом"), ч. 1 ст. 209 УК РФ ("Создание и руководство бандой"), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, Гагиев хотел установить доминирующее положение в криминальной среде Северной Осетии, создав на территории республики три вооруженные банды, которые вошли в его преступное сообщество. Банды возглавили ранее осужденные Олег Дзарахохов, Бахром Секинаев, а также находящийся сейчас в международном розыске Денис Кокоев. В 2012-2013 гг. по указанию Гагиева на территории Северной Осетии участниками банд совершены убийства Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева, Алана Торчинова, Аслана Торчинова, Албега Плаева и Олега Озиева (на момент убийства состоял в должности заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа).

Аслан Гагиев, находившийся в международном розыске с 13 февраля 2014 года, был задержан в январе 2015 года в австрийской Вене. В июне 2018 года после длительной процедуры экстрадиции компетентным органом Австрии Гагиев выдан РФ и заключен под стражу.

Другие эпизоды

Всего в результате 49 эпизодов преступной деятельности на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии участники сообщества убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других лиц. К настоящему времени 24 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному лишению свободы. В отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается судом, семеро объявлены в международный розыск, а семеро убиты по указанию Гагиева в результате внутренних конфликтов в период с 2010 по 2014 год.

Вместе с тем следствие начало процедуру получения согласия выдавшей стороны (компетентного органа Австрийской Республики) на предъявление Гагиеву обвинения в совершении других преступлений, ставших известными следствию в период проведения процедуры экстрадиции.