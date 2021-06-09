Суд оказался допросить Навального по иску прокуратуры о признании ФБК экстремистским

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд отказался допросить Алексея Навального по иску столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) (признаны в РФ НКО-иноагентами), а также общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Об этом журналистам сообщили в правозащитной организации "Команда 29", адвокаты которой оказывают правовую помощь ФБК.

"Алексея Навального вызывать в суд как свидетеля отказались. Мы заявляли ходатайство об этом. Говорят, его права в деле против ФБК не затрагиваются", - сказали в организации.

Иск столичной прокуратуры слушается в Мосгорсуде в среду в закрытом режиме.

Как полагают в прокуратуре, эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции. Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.