{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В окрестностях Иерусалима начались лесные пожары

Служба пожаротушения приступила к эвакуации жителей населенных пунктов в опасной зоне, сообщает газета The Times of Israel

ТАСС, 9 июня. Сильные пожары вспыхнули в среду в лесистой местности к западу от Иерусалима. Об этом сообщила газета The Times of Israel. Возгорание возникло на горе Харуах в районе Иерусалимских холмов, а затем и на горе Эйтан в Иудейских горах.

Служба пожаротушения и спасения Израиля начала эвакуацию жителей населенных пунктов, расположенных в опасной зоне. В борьбе с огнем задействованы 29 бригад пожарных и 10 самолетов.

В окрестностях Иерусалима закрыты автодороги, включая магистраль, связывающую Иерусалим и Тель-Авив.

Теги
Израиль
Прокуратура выступит в суде против ареста экс-главы "Трансфин-М" Зотова
По данным источника ТАСС, прокурор выступит за избрание Зотову иной меры пресечения
Читать полностью