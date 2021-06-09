В суд поступил иск о взыскании с экс-мэра Оренбурга Арапова и его близких 138 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Прокуратура Оренбургской области подала иск к осужденному за получение взяток бывшему главе Оренбурга Евгению Арапову и его близким, требуя обратить в доход государства имущество на 138 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба суда.

"В Ленинский районный суд Оренбурга поступило исковое заявление прокурора Оренбургской области, действующего в интересах РФ, к Арапову Е. С., членам его семьи, Пукало И. В., Пукало В. В., ООО "Гост" об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлены сведения о приобретении на законные доходы. Общая сумма заявленных исковых требований составляет более 138 млн рублей", - сказано в распространенном сообщении.

В исковом заявлении прокурор области указывает, что по итогам рассмотрения судами гражданского и уголовного дел проведена дополнительная проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции Араповым в период замещения им должности главы Оренбурга. Она выявила нарушения антикоррупционного законодательства.

"По ходатайству истца приняты меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество ответчиков в пределах исковых требований", - уточнили в суде. Заседание по данному делу назначено на 23 июня, добавили в пресс-службе.

Ленинский суд Оренбурга в августе 2020 года приговорил Арапова к 4,5 года заключения со штрафом в размере 15 млн рублей и с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также оправдал Арапова по одному эпизоду получения взятки. После вынесения приговора его взяли под стражу.

В декабре 2020 года суд Оренбурга удовлетворил иск прокуратуры области о взыскании с него в доход государства объектов недвижимости, приобретенных на неподтвержденные доходы. Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на данные прокуратуры, экс-глава Оренбурге скрывал земельный участок с нежилым зданием в центре города, зарегистрированные на третьих лиц, общая стоимость объектов превышает 24 млн рублей.