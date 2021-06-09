В Адыгее руководителя госучреждения подозревают в злоупотреблении полномочиями

МАЙКОП, 9 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя государственного бюджетного учреждения (ГБУ) Республики Адыгея "Стройзаказчик". Он подозревается в злоупотреблении полномочиями, которые привели к причинению государству ущерба на сумму свыше 11,6 млн рублей при строительстве водовода, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Отделом по расследованию особо важных дел СК РФ по Республике Адыгея в отношении руководителя государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея "Стройзаказчик" по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея, возбуждено уголовное дело. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель ГБУ не обратился с заявлением в управление лесами Адыгеи об установлении сервитута в отношении земель лесного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной собственности, и начал возведение капитального строительства линейного объекта "Водозабор и магистральный водовод к населенным пунктам Майкопского района и города Майкопа" в рамках реализации государственных программ. В результате на охраняемых государством землях была проведена незаконная рубка древесины, а также незаконное снятие и перемещение плодородного слоя земли лесного фонда России общей площадью 17,6 га. Это повлекло причинение ущерба на сумму более 11,6 млн рублей, уточнили в пресс-службе.

В ходе проведенных обысков по месту работы и жительства подозреваемого изъята документация на электронных носителях, имеющая значение для уголовного дела. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе.