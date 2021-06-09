Главу H&S Management GmbH Андрея Гардта объявили в международный розыск

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Следственные органы объявили в международный розыск главу немецкой компании H&S Management GmbH Андрея Гардта, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, Гардт заочно арестован судом в Москве.

"В международный розыск объявлен гражданин ФРГ Андрей Владимирович Гардт, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Одним из столичных судов в отношении него по ходатайству следствия избран заочный арест", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в Басманном суде Москвы, мера пресечения в отношении гражданина Германии Гардта избрана на два месяца с момента его задержания на территории России или экстрадиции бизнесмена.

По данным следствия, Гардт является фигурантом уголовного дела о хищении €1,7 млн, выделенных на покупку мебели для российского особняка в Париже. Выделенное в отдельное производство дело, которое составляет 36 томов, в отношении бывшего заместителя гендиректора ФГУП "Госзагрансобственность" управления делами президента РФ Ольги Нега назначено к слушанию в Пресненском суде Москвы в общем порядке. Она настаивает на своей невиновности и утверждает, что ни на одном документе, связанном с мебельной сделкой, нет ее подписи. В декабре прошлого года в отношении нее была изменена мера пресечения с подписки о невыезде на арест, который она связывает с давлением следствия на нее.

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2019 года. По версии следствия, в конце 2011 года экс-начальник главного управления международного сотрудничества УД президента РФ Сергей Болховитин [умер - прим. ТАСС], Ольга Нега и Андрей Гардт "вступили в преступный сговор с целью завладения средствами, вырученными от продажи российской недвижимости в Финляндии".

Следствием установлено, что €1,7 млн были переведены компании Гардта для приобретения мебели и оргтехники для российского объекта недвижимости, расположенного на бульваре Сошо в Париже. При этом, утверждают следователи, Нега дала устное распоряжение подчиненным оформить справку о проведении закупки для парижского особняка, а Болховитин ввел в заблуждение управляющего тогда делами президента РФ Владимира Кожина, добившись у него согласия на контракт с H&S Management GmbH. В итоге мебель поставлена так и не была, в связи с чем и было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.