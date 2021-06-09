Житель Нижнего Тагила признался в убийстве женщины. Он провел в колониях 28 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве жительницы города Березовского (Свердловская область), которая на протяжении нескольких дней считалась без вести пропавшей, задержан. Мужчина сознался в содеянном и указал на местонахождение тела потерпевшей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Возвращаясь домой, в ночь на 6 июня, женщина села в попутную автомашину отечественного производства, которая через некоторое время выехала из Екатеринбурга и проследовала по Серовскому тракту. Следователи СКР и полицейские в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий установили владельца этой машины - 49-летнего ранее судимого жителя Нижнего Тагила, а также его местонахождение. В ходе допроса мужчина признался в совершении убийства женщины и пояснил, что сделал это с целью хищения принадлежащих ей ценных вещей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мужчина указал следователям местонахождение тела потерпевшей - его обнаружили в лесном массиве недалеко от Серовского тракта. По данным полиции, после убийства женщины подозреваемый дважды возвращался к месту сокрытия тела, чтобы убедиться, что она мертва. Похищенные у жертвы личные вещи, кроме драгоценностей, мужчина разбросал по трассе.

По словам пресс-секретаря главного управления МВД по региону Валерия Горелых, обвиняемый ранее был неоднократно судим, в последний раз он освободился из мест лишения свободы в марте 2020 года. "Задержанный представителями МВД гражданин ранее порядка 28 лет провел в тюрьмах и лагерях за серию тяжких преступлений, в том числе за изнасилования, разбойные нападения, побег из колонии в Ивделе, за кражи, убийства и мошенничество", - сказал он, добавив, что подозреваемый при даче признательных показаний пытался покончить с собой.

По делу назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, биологическая судебные экспертизы, осуществляются допросы, осмотры мест происшествия. Кроме того, устанавливается круг других лиц, которые ранее могли пострадать от рук злоумышленника. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

По словам пресс-секретаря главного управления МВД по региону Валерия Горелых, заявление о розыске молодой женщины поступило в органы внутренних дел от ее матери 7 июня. Пропавшая в 02:40 (0:40 мск) 6 июня ушла из дома и с тех пор не выходила на связь. По результатам поисковых мероприятий следователям удалось выйти на подозреваемого. Следственными органами регионального СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").