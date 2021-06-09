В Москве арестовали мать за систематическое истязание приемных дочерей-близняшек

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы отправил в СИЗО почти на 1,5 месяца Надежду Марголину, обвиняемую в систематическом истязании двух приемных 10-летних дочерей-близняшек. Как уточнили ТАСС в суде, срок меры пресечения избран в отношении обвиняемой до 28 июля.

"Постановлением Симоновского районного суда до 28 июля избрана мера пресечения в отношении Марголиной, обвиняемой по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух или более несовершеннолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии)", - сказала собеседница агентства.

В конце мая в ряде СМИ появился сюжет о связанных пакетами и бинтами девочках-близняшках в одном из номеров сочинского отеля, сотрудники которого обратились в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации с несовершеннолетними детьми. Сама приемная мать заявила, что связывание детей было необходимой мерой из-за их умственной отсталости и психических отклонений, а сами девочки якобы могли нанести себе увечья. Вместе с тем близняшки рассказали сотрудникам органов опеки, что приемная мать таскала их за волосы и била.

На время следствия мать лишена родительских прав.