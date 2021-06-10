Источник: угрозу взрыва на ТЭЦ в Лобне сняли

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Угроза взрыва на ТЭЦ в подмосковной Лобне, где была найдена подозрительная коробка, снята. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, эвакуированные жители близлежащих домов возвращаются по квартирам.

"Угроза взрыва на ТЭЦ снята. Подозрительный предмет изъят взрывотехниками, он будет направлен на экспертизу. Жители трех близлежащих домов возвращаются по своим квартирам", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что тысяча человек были эвакуированы из трех жилых домов в микрорайоне "Красная поляна" в Лобне из-за угрозы взрыва на ТЭЦ, где была найдена подозрительная коробка.