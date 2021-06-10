СК проводит проверку по факту столкновения самолета с мачтой при рулении в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. Новосибирский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России организовал проверку по факту столкновения самолета Airbus А-321 при рулении с временной мачтой освещения. Об этом ТАСС сообщили в управлении.

"Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ проводится проверка по факту инцидента, произошедшего с самолетом Airbus А-321, следовавшего рейсом Новосибирск - Москва (ч. 1 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в аэропорту Толмачево 9 июня в 23:54 (19:54 мск).

Предварительно установлено, что самолет при выполнении руления на взлет столкнулся левой частью крыла с временной мачтой освещения. На борту воздушного судна находились 183 пассажира, в том числе семь детей. В результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал.

Следственная группа Новосибирского следственного отдела на транспорте провела осмотр места происшествия, воздушного судна, получила объяснения от экипажа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливается сумма материального ущерба, причиненного авиакомпании.