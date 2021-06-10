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ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Челябинске

Один человек погиб

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Пять легковых автомобилей столкнулись вечером в Ленинском районе Челябинска. В результате происшествия один человек погиб. Об этом сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Челябинска.

"По предварительной информации, 10 июня около 17:00 (15:00 мск) на регулируемом перекрестке улиц Дзержинского и Барбюса произошло столкновение автомобилей Lada Granta, Volkswagen, Renault Sandero, Skoda, Nissan. В результате ДТП пассажир автомобиля Lada от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливают.

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