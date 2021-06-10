Суд в Петербурге арестовал трех бывших топ-менеджеров завода "Звезда" по делу о растрате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО трех бывших топ-менеджеров завода "Звезда", которых задержали по уголовному делу о присвоении и растрате 142 млн рублей из бюджета предприятия, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Мера пресечения избрана бывшему председателю совета директоров Павлу Плавнику, бывшему заместителю генерального директора Олегу Григорьеву и экс-директору по снабжению Сергею Орлову.

"Невский районный суд города Санкт-Петербург вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Плавника, Олега Григорьева, Сергея Орлова", - говорится в сообщении. Орлову мера пресечения избрана до 7 августа, Григорьеву и Плавнику - до 8 августа.

В среду суд также избрал запрет определенных действий бывшему гендиректору завода Михаилу Лобину. Ему запретили выходить из дома по ночам, а также общаться со свидетелями. По версии следствия, фигуранты вывели из бюджета предприятия 142 млн рублей на счета фирм-однодневок. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в среду у бывших руководителей "Звезды" проводились обыски.

Петербургский завод "Звезда" основан в 1932 году и является разработчиком и производителем дизельных двигателей для судов, железнодорожного транспорта и промышленных агрегатов.