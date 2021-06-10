Прокуратура просит суд приговорить злоумышленника, ударившего Макрона, к 18 месяцам тюрьмы

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Прокуратура Франции потребовала приговорить к 18 месяцам тюрьмы злоумышленника, ударившего президента Франции Эмманюэля Макрона во время его визита в департамент Дром. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники в суде.

Речь идет о Дамьене Тареле, напавшем на французского лидера, когда тот общался с жителями департамента. Местные жители характеризуют напавшего и его сообщника как двух маргиналов, не вполне трезвых в момент визита главы государства. Представитель обвинения во время слушаний, которые начались в четверг в местном суде, назвал действия подсудимого "актом умышленного насилия".

В ходе заседания злоумышленник заявил, что не отказывается от своих действий. Он утверждал, что президент "олицетворяет в его глазах упадок страны". Подсудимый считает, что его слова "произвели впечатление на всех [участников антиналогового движения] "желтых жилетов".

Во вторник во время поездки в департамент Дром на юго-востоке страны в преддверии региональных выборов Макрон подошел к группе местных жителей, чтобы их поприветствовать. Один из них что-то выкрикнул президенту и неожиданно ударил его с силой по лицу. Охрана задержала нападавшего и его сообщника.

Злоумышленником оказался 28-летний руководитель клуба коллекционеров исторического оружия Тарель. В доме задержанного вместе с ним сообщника нашли оружие и экземпляр запрещенной в РФ книги Адольфа Гитлера "Моя борьба" (нем. Mein Kampf). Согласно законодательству Франции, Тарелю может грозить до трех лет лишения свободы и штраф в €45 тыс.

В новость была внесена правка (16:55 мск) - передается с исправлением в заголовке, верно - прокуратура просит.