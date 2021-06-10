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Суд оправдал экс-депутата саратовской областной думы по делу о мошенничестве

Суд не нашел в деяниях Андрея Беликова состава преступления

САРАТОВ, 10 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд вынес оправдательный приговор уже бывшему депутату областной думы Андрею Беликову по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба суда в четверг.

"Суд пришел к выводу об отсутствии в деяниях Беликова состава преступления и постановил оправдательный приговор", - говорится в опубликованном сообщении.

В 2019 году депутаты Саратовской областной думы приняли решение досрочно прекратить полномочия Андрея Беликова, обвиняемого в совершении мошенничества в крупном размере. Ранее следователи возбудили в отношении Беликова дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), а затем по двум частям ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере"). По версии следствия, он возглавлял компанию "Автокомбинат-2" и брал деньги с других бизнесменов за передачу права на осуществление пассажирских перевозок.

Беликов находился под стражей с августа 2018 года, а с ноября того же года - под домашним арестом.

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