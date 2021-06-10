СМИ: йеменские мятежники обстреляли город Мариб баллистическими ракетами

КАИР, 10 июня. /ТАСС/. Несколько баллистических ракет было выпущено в четверг сторонникам йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) по городу Мариб в центральной части страны. Об этом сообщает новостной портал Aden Al-Ghad со ссылкой на очевидцев.

По их данным, в городе, который является административным центром одноименной провинции (135 км к востоку от столицы), разорвалось несколько ракет. Две из них упали в центральных кварталах.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на местных жителей о мощном взрыве в центре города.

О последствиях ударов или возможных жертвах информации пока не поступало.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Между тем временами он применяют своими ракетные арсеналы, а также флот беспилотников и в самом Йемене против войск, поддерживающих признанные международным сообществом власти страны.