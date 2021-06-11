Против жителя Хабаровского края возбудили дело за незаконный вылов краснокнижных осетров

ХАБАРОВСК, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае возбудили уголовное дело против жителя Комсомольска-на-Амуре за незаконный вылов осетров и добычу черной икры. Об этом сообщила прокуратура региона.

"По указанию прокуратуры Ульчского района отделом дознания ОМВД по Ульчскому району в отношении жителя г. Комсомольска-на-Амуре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча, приобретение, хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную Книгу Российской Федерации")", - говорится в сообщении.

Осетров подозреваемый выловил вместе с напарниками в районе села Киселевка Ульчского района. Рыбу он переработал и хранил по месту жительства. Незаконно добытое изъяли во время оперативно-разыскных мероприятий, объем составил 80 кг икры и 75 частей рыб осетровых видов. Мужчину заключили под стражу.